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Cách rèn luyện sự tự tin và mạnh dạn cho trẻ hiệu quả ngay từ nhỏ
Rèn luyện sự tự tin cho trẻ cần bắt đầu từ việc cha mẹ tạo ra môi trường an toàn, lắng nghe và tôn trọng con mỗi ngày. Khám phá những cách giúp trẻ tự tin, chủ động và tin vào khả năng của bản thân.
Chuyên đề giáo dục
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Hướng dẫn cách viết bài luận cá nhân xét tuyển đại học ấn tượng
Cách viết bài luận xét tuyển đại học ấn tượng: khám phá các bước thực hiện và 3 bí quyết giúp ghi dấu ấn với hội đồng tuyển sinh.
Chuyên đề giáo dục
Tin tức mới nhất
News image Blog | Tiểu học | Mầm non | Chuyên đề giáo dục
Chương trình song ngữ là gì? Lợi ích của song ngữ đối với học sinh
Chương trình song ngữ là mô hình học tập kết hợp sử dụng hai ngôn ngữ trong suốt quá trình giảng dạy. Tìm hiểu lợi ích của việc học song ngữ đối với học sinh.
News image Blog | Chuyên đề giáo dục
Định hướng nghề nghiệp là gì? Bí quyết định hướng cho con trong thời đại AI
Định hướng nghề nghiệp là quá trình tìm hiểu bản thân và thị trường lao động để chọn ngành phù hợp với năng lực, sở thích và mục tiêu dài hạn. Tìm hiểu bí quyết định hướng đúng tại đây.
News image Blog | Chuyên đề giáo dục
Năng khiếu là gì? Các loại năng khiếu và cách phát huy sở trường của trẻ
Năng khiếu là năng lực đặc biệt, sở trường được thể hiện ở nhiều lĩnh vực như: âm nhạc, nghệ thuật, thể thao, sáng tạo,... Tìm hiểu cách nuôi dưỡng và phát triển năng khiếu ở trẻ.
News image News | Chuyên đề giáo dục
Cách rèn luyện sự tự tin và mạnh dạn cho trẻ hiệu quả ngay từ nhỏ
Rèn luyện sự tự tin cho trẻ cần bắt đầu từ việc cha mẹ tạo ra môi trường an toàn, lắng nghe và tôn trọng con mỗi ngày. Khám phá những cách giúp trẻ tự tin, chủ động và tin vào khả năng của bản thân.
News image Blog | Chuyên đề giáo dục
Du học Úc: Trọn bộ thông tin học sinh cần biết để chuẩn bị tốt nhất
Tìm hiểu du học Úc 2026, bao gồm điều kiện, hồ sơ, chi phí, lộ trình vào đại học và những điều học sinh cần chuẩn bị từ THPT để du học Úc.
News image Blog | Chuyên đề giáo dục
Tư duy phản biện (Critical Thinking) là gì? 7 cách rèn luyện hiệu quả cho trẻ
Tư duy phản biện là quá trình phân tích, đánh giá và suy xét vấn đề khách quan, logic thay vì tiếp nhận thông tin thụ động hay theo cảm tính. Tìm hiểu cách rèn luyện hiệu quả cho trẻ.
News image Blog | Tiểu học
6 lợi ích không ngờ khi cho trẻ chơi với nước
Chơi với nước là hoạt động giáo dục và vui chơi hữu ích, giúp trẻ phát triển toàn diện cả về thể chất, giác quan lẫn kỹ năng xã hội. Khám phá 6 lợi ích nổi bật và những trò chơi với nước thú vị dành cho trẻ ngay!
News image Blog | Chuyên đề giáo dục
Áp lực đồng trang lứa: Nguyên nhân và hệ lụy đối với sức khỏe, tinh thần của trẻ
Áp lực đồng trang lứa là trạng thái căng thẳng tâm lý khi trẻ tự so sánh bản thân với bạn bè và nghĩ mình phải đạt thành tích tương tự để được công nhận. Nguyên nhân là gì và làm sao để giúp trẻ vượt qua?
News image News | Toàn trường
Tiêu điểm tại BVIS trong tháng 10/2026
Tiêu điểm Tháng 10 là bản tin hàng tháng Ban Giám hiệu BVIS gửi đến phụ huynh để cập nhật những tin tức và hoạt động nổi bật tại trường. Bản tin bao gồm ba phần chính: cập nhật từ Hiệu trưởng, Trưởng khối Tiểu học và Trưởng khối Trung học.
News image Blog | Chuyên đề giáo dục
Top 5 nhóm kỹ năng sống cho trẻ mầm non cần thiết phụ huynh nên lưu ý khi dạy trẻ
Phụ huynh nên trang bị cho trẻ mầm non nhóm kỹ năng sống cần thiết như: kỹ năng tự phục vụ, giao tiếp ứng xử, quản lý cảm xúc,... nhằm xây dựng nền tảng cơ bản cho trẻ.
News image Blog | Chuyên đề giáo dục
Giáo dục mầm non là gì? Trẻ học được gì từ chương trình mầm non quốc tế?
Giáo dục mầm non là bậc học đầu tiên, chuyên nuôi dưỡng, chăm sóc và giáo dục trẻ em từ 3 tháng tuổi đến 6 tuổi. Vậy chương trình mầm non quốc tế có gì khác biệt và mang lại những lợi ích nào?