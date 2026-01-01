Áp lực đồng trang lứa là trạng thái căng thẳng tâm lý khi trẻ tự so sánh bản thân với bạn bè và nghĩ mình phải đạt thành tích tương tự để được công nhận. Nguyên nhân là gì và làm sao để giúp trẻ vượt qua?